Miúdo de 15 anos ganha 200 mil euros na lotaria de Natal em Espanha

E aos 15 anos de repente fica-se milionário. O retângulo mágico da “lotaria del niño” promete mudar a vida de Cosmin Rotariu, um miúdo espanhol, que vive me Barcelona.

Num dos bolsos do casaco, Cosmin tinha uma décima da loteria de Natal com o número 37142. Foi premiado com 200 mil euros.

"Estou super bem. Eu não esperava isto. Até estou meio a tremer e tudo ", afirmou ao “El País” entre gritos de euforia.

"Eu não sei o que vou fazer com o dinheiro. Não tenho ideia", repetia o jovem euforicamente.

De origem romena, chegou com os pais a Barcelona há 10 anos. Vive num apartamento em frente à administração da loteria.

O rapaz foi ontem com o pai para receber o prémio do bilhete de lotaria de Natal.

"Não sei o que vou fazer. Talvez um novo telefone ou investir num pequeno apartamento ", diz Cosmin.

O jovem hesitou em frente aos jornalistas. "Não tenho ideia do que vou fazer com o dinheiro. Eu não pensei sobre isso. Vou comprar algumas coisas para os meus pais ", repetiu.

O jovem não poderá receber sozinho pessoalmente porque é proibido que menores de 18 anos joguem na lotaria, terá de estar acompanhado pelos pais.