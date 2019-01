Salvador Malheiro. PSD acusa o governo de enganar os portugueses nos combustíveis

O Partido Social Democrata considera que a decisão do executivo de aumentar a taxa de carbono dias depois de baixado o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) demonstra que uma forma “pouco séria” e “enganadora” de fazer política do Governo.

"Isto quer dizer que, mais uma vez, o Governo não está a ser sério. Num dia dá com uma mão, passado quatro dias retira com as duas mãos. O PSD, naturalmente, não vê com bons olhos esta forma de fazer política e, sobretudo, a forma como tem vindo, sistematicamente, a enganar os portugueses”, defende, em declarações à Renascença, vice-presidente e porta-voz do partido para a área da energia, Salvador Malheiro.

De acordo com uma portaria publicada na sexta-feira ao final do dia, a taxa de carbono a vai conhecer um agravamento que chega aos 1,5 cêntimos por litro do gasóleo. A atualização da taxa já estava prevista em sede de Orçamento do Estado, mas só agora foi aplicada, exatamente quatro dias de ter caído o imposto petrolífero da gasolina. Um facto que, para o PSD, mostra que o executivo “num dia dá com uma mão, passado quatro dias retira com as duas mãos”.

“É uma habilidade deste Governo. Até quando é que este Governo vai continuar com este tipo de habilidade? O país, os portugueses, já se começam a aperceber desta forma de fazer política, que é pouco séria e enganadora”, arrisca o vice-presidente, que caracteriza a medida como um “aumento brutal da carga fiscal”.

Segundo as contas do jornal online “Observador”, a atualização desta taxa e o aumento previsto por causa das condições de mercado, que irá variar entre 1,5 cêntimos no gasóleo e os 2 cêntimos por litro na gasolina, implica que, na prática, no caso da gasolina a descida de preço deverá ficar anulada. O aumento penaliza ainda mais o gasóleo, que não beneficiou da descida de ISP.

“Até do ponto científico o Governo erra”

Para além das críticas ao Governo no plano político, o vice-presidente do PSD e investigador no departamento de engenharia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Salvador Malheiro, deixa também críticas ao executivo no plano científico.

"A taxa de carbono no caso dos motores a gasóleo é superior à taxa de carbono nos motores a gasolina. Todos nós sabemos que, de acordo com as leis da termodinâmica, o motor a gasóleo, sendo o mais eficiente, para a mesma energia produzida vai emitir menos dióxido de carbono. Até aqui o Governo erra, e erra do ponto de vista científico”, explica à Renascença.

De acordo com o político e investigador, o consumo de gasóleo em Portugal “é mais do que quatro vezes superior ao consumo de gasolina” e que, por isso, o aumento que se vai refletir no gasóleo vai-se sobrepor “largamente” a redução verificada na gasolina.