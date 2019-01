Arábia Saudita. Mulheres vão receber notificação de divórcio via SMS

Já está em vigor a nova lei na Arábia Saudita que impede que os homens se divorciem das mulheres sem lhes darem conhecimento.

A partir deste domingo, os tribunais são obrigados a notificar as mulheres por SMS sobre as decisões que confirmam os divórcios.

As advogadas sauditas acreditam que a medida vai acabar com os chamados “divórcios secretos”, isto é, casos em que os homens se divorciam sem informar as mulheres.

Esta nova lei permite que as mulheres estejam ao corrente do seu estado civil e possam garantir os seus direitos, como a pensão de alimentos.

Em comunicado, o ministério da Justiça saudita diz que este é mais “um passo para proteger os direitos das mulheres e melhorar a transformação digital, com mais serviços”-