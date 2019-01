Sporting candidato ao título? "Em março ou abril veremos", diz Keizer

O Sporting recuperou o segundo lugar do campeonato, mas Marcel Keizer não quer fazer promessas. Sem se comprometer, para já, com a luta pelo título, o técnico dos leões diz que, no imediato, “o principal objetivo é ganhar jogos”.

“Em março ou abril veremos o que podemos prometer. Por agora cabe-nos continuar a trabalhar e a progredir, pois só assim podemos ganhar jogos”, disse Keizer na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.

Sobre o próximo adversário no campeonato, o treinador holandês diz estar preparado para uma equipa que vai “pressionar alto”. "Estamos confiantes para o próximo jogo. Continuamos focados”, acrescentou.

Questionado sobre o facto de Acuña e Gudelj terem quatro amarelos e correrem o risco de falhar a partida com o FC Porto, Keizer garante que não falou com os jogadores. “Para nós há apenas um jogo pela frente, que é muito importante. Não tenho de falar com os jogadores sobre os jogos seguintes. Queremos fazer um bom jogo e ganhar, para tal preciso de todos os jogadores”, disse.

Quem já cumpriu o castigo por acumulação de cinco amarelos foi Bruno Fernandes. O médio está de regresso às opções do treinador, depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao Belenenses SAD.

Keizer tem agora três jogadores (Bruno Fernandes, Miguel Luís e Wendel) para dois lugares no meio-campo, mas garante que “isso não é problema”.

De fora vai ficar Bas Dost. O avançado sofreu um traumatismo craniano na última partida e está de repouso por precaução.

O Tondela recebe o Sporting na segunda-feira, no Estádio João Cardoso, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.