Bas Dost falha jogo com o Tondela

Bas Dost vai falhar a deslocação a Tondela. O avançado saiu do jogo com o Belenenses SAD com queixas e a avaliação médica feita posteriormente concluiu que o jogador sofreu um traumatismo craniano.

O departamento médico do Sporting concluiu que, por precaução, Bas Dost deveria repousar e só voltar aos treinos na terça-feira.



O Tondela recebe o Sporting na segunda-feira, no Estádio João Cardoso, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.