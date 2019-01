Sérgio Conceição sobre Pepe: "Não vou falar sobre isso"

Sérgio Conceição quer vencer o Nacional e garantir o primeiro lugar no final da primeira volta do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida marcada sobretudo por perguntas sobre as possíveis entradas e saídas de jogadores no plantel do FC Porto, o treinador voltou a criticar o período do mercado de inverno. “Eu acho que é muito tempo no mercado de janeiro. Uma semana seria suficiente, ia dar mais estabilidade ao grupo de trabalho”, diz.

“Este mercado de janeiro é bom para os grandes tubarões que podem ir buscar jogadores que podem encaixar logo na equipa. Nós, FC Porto, vamos buscar soluções alternativas para aqueles que normalmente jogam", acrescentou.

Questionado sobre o possível regresso de Pepe ao Dragão, Sérgio Conceição optou por não falar. “O que quer que dissesse sobre o Pepe iam dar mais importância a isso do que ao jogo”, argumentou.

E acrescentou "amanhã o Felipe não joga e tem de jogar um central no lugar dele. Temos de ter alguma sensibilidade".



Brahimi em dúvida

Brahimi saiu lesionado no último jogo e é a grande dúvida para a partida de segunda-feira no Dragão. “Hoje foi ao campo, mas ainda está condicionado. Vamos ver”, disse Sérgio Conceição, garantindo que não estava a fazer "bluff".

Sobre Aboubakar, que já começou a pisar o relvado, o treinador diz que ainda "está muito longe da recuperação". Sérgio Conceição admite mesmo que será difícil voltar a utilizar o avançado nesta época. "Mas nós vamos esperar por ele", garante.



O FC Porto joga esta segunda-feira, no Estádio do Dragão, frente ao Nacional da Madeira. Sérgio Conceição reencontra Costinha, com quem partilhou o balneário nos tempos de jogador.

Caso some os três pontos frente aos madeirenses, o FC Porto chega à 18.ª vitória consecutiva, uma sequência obtida na época 2010/2011, pelo Benfica de Jorge Jesus, naquela que foi a melhor de sempre numa época em Portugal.