Mourinho no Benfica? Nem agora nem no verão

José Mourinho não tenciona voltar a Portugal nem agora nem no verão, fechando assim a porta à possibilidade suceder a Rui Vitória no Benfica.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte próxima do treinador português, o técnico que, em dezembro, deixou os ingleses do Manchester United não tem intenções de regressar ao futebol português.

A imprensa desportiva dá conta, este domingo, de um possível regresso de José Mourinho ao Benfica. O jornal "A Bola" escreve que o técnico não fecha a porta aos encarnados e o jornal "O Jogo" escreve mesmo que o português estuda a hipótese de pegar na equipa em 2019/2020.

O "Special One" diz assim não à casa de onde foi despedido, bem no início da carreira. José Mourinho foi campeão nos quatro países por onde passou - Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha -, e vencedor de todas as taças e com duas Taças UEFA/Ligas Europa para juntar ao par de Champions.