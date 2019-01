Papa pede que governos europeus acolham migrantes à deriva no Mediterrâneo

O Papa lançou um apelo aos governos europeus para que acolham os migrantes salvos por dois navios de ONG, no Mediterrâneo, que aguardam autorização para desembarcar.

“Há vários dias, 49 pessoas salvas no Mar Mediterrâneo estão a bordo de dois navios de ONG, à procura de um porto seguro para desembarcar. Dirijo um apelo sentido aos líderes europeus, para que mostrem solidariedade concreta em relação a estas pessoas”, disse Francisco, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do Ângelus, no Vaticano, este domingo.

A intervenção foi sublinhada pelos presentes na Praça de São Pedro com uma salva de palmas.

O navio ‘Sea Watch 3’ resgatou, a 22 de dezembro, 32 migrantes ao largo da Líbia e, desde então, tenta obter autorização para aportar; outras 17 pessoas foram resgatadas, há uma semana, pelo navio Professor Albrecht Penck, da Sea-Eye.

O Governo português comunicou à Comissão Europeia disponibilidade para acolher até dez pessoas, após o desembarque.