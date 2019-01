Luís Filipe Vieira é o primeiro convidado do programa de Cristina Ferreira

Luís Filipe Vieira é o primeiro convidado do novo programa de Cristina Ferreira. O presidente do Benfica é entrevistado na SIC no dia em que, segundo o diretor de comunicação dos encarnados, irá começar o processo da contratação do novo treinador da equipa principal.

Numa publicação na rede social Instagram, Cristina Ferreira anunciou o primeiro convidado do seu novo programa, afirmando que tem "uma vida para contar. E, talvez, um treinador para anunciar".