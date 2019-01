Três tomba-gigantes em França

Três equipas da liga francesa (Angers, Montpellier e Nimes) foram derrotadas por adversários de escalões inferiores e afastadas dos dezasseis avos de final da Taça de França.

O maior destaque vai para os amadores do Viry Chatilon, do sexto escalão, que receberam e venceram o Angers por 1-0, graças a Mahamadou Sacko, autor do único golo da partida, aos 51 minutos.

A eliminação do Montpellier e do Nimes também constituiu uma proeza para as equipas do Sannois e do Lyon Duchere, ambas do terceiro escalão, que derrotaram os dois primodivisionários por 1-0 e 3-0, respetivamente.

Quem não sentiu dificuldades em seguir em frente perante os amadores do Bourges foi o Lyon, com o internacional português Anthony Lopes na baliza durante os 90 minutos, que venceu por 2-0, com golos de Martin Terrier, aos 59, e de Ferland Mendy, aos 77.

De assinalar ainda as três assistências do internacional sub-21 português Pedro Rebocho na vitória do Guingamp, lanterna-vermelha da I Liga, por 4-2, frente aos amadores do Pontivyen.

O Paris Saint-Germain, que venceu as três últimas edições da competição, defronta no domingo os amadores do Pontivy.