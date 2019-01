Vaticano não se vai imiscuir na exumação de Franco

O Vaticano anunciou este sábado que não irá imiscuir-se no conflito sobre a exumação dos restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco, que entrou numa nova fase na sequência da recusa do abade de Vale dos Caídos para permitir o acesso do governo ao templo.

Segundo o El País, o porta-voz interino da Santa Sé, Alessandro Gisotti, confirmou, através de uma nota, a posição de que a Santa Sé manteve até agora a intenção de permanecer distante da disputa.

"Sobre a transladação dos restos mortais de Franco não tenho nada a acrescentar em relação ao que já foi afirmado pela Santa Sé, isto é, o assunto diz respeito à sua família, ao governo espanhol e à Igreja local".

Esta semana, a Igreja espanhola informou oficialmente o governo da recusa do abade do Vale dos Caídos, Santiago Cantera, de conceder permissão para a exumação. A ministra das Finanças, María Jesús Montero, explicou que agora o executivo se vai dirigir aos superiores do abade porque são eles que têm a "autoridade" para resolver esta crise.

O abade de Solesmes, Philippe Dupont e, finalmente, o Papa têm autoridade direta sobre o abade do Vale dos Caídos.

Na tarde de sábado, a assessoria de imprensa da Santa Sé enviou a breve nota com as declarações do porta-voz, "em resposta a perguntas de alguns jornalistas", que confirmam a linha cautelosa e reservada que o Vaticano tem mantido.

Segundo o El País, o governo espanhol tem afirmado repetidamente que tem a promessa tanto do cardeal Osoro, arcebispo de Madrid, quanto do Vaticano de que não se oporão à exumação.

"O cardeal Pietro Parolin [mão direita do Papa] não se opõe, se assim for decidido pelas autoridades competentes", sentenciou o Vaticano em outubro.