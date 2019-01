Marítimo regressa aos triunfos… 11 jogos depois

O Marítimo venceu o Portimonense por 2-1 no jogo de abertura da jornada 16 e quebrou uma série de 11 jogos sem ganhar.

Os golos dos insulares foram apontados por Edgar Costa e Jorge Correa.

Pelos algarvios descontou Paulinho, de grande penalidade, já nos descontos finais.

Com este triunfo, a equipa agora treinada por Petit sai da zona de despromoção. Está agora no 15.º lugar, com 14 pontos.

Já o Portimonense manteve-se na sétima posição, com 23 pontos, e terminou um ciclo de três vitórias consecutivas, a última das quais na receção ao Benfica.