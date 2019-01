Benfica empata ao minuto 92 no clássico das equipas B

FC Porto B e Benfica B empataram 2-2 em jogo da jornada 15 da II Liga.

Os encarnados entraram a ganhar, com um golo de José Gomes logo aos 2 minutos.

Os dragões reagiram e viraram o jogo, com golos de Marius e João Mário.

No entanto, o Benfica chegou à igualdade por Saponjic, aos 92 minutos, de grande penalidade.

A equipa da Luz foi orientado por Nélson Veríssimo, depois de Bruno Lage ter sido chamado à equipa principal.

Depois deste empate, o Benfica mantém o quarto lugar, com 28 pontos, enquanto os azuis e brancos estão no 10.º, com 18.