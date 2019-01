Guimarães não alimenta “’novela’ com base especulativa"

O Vitória de Guimarães reage ao alegado interesse do Benfica em Luís Castro reafirmando que “não aceita, nem aceitará que se pretenda alimentar uma ‘novela’ com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa”.

Em comunicado, o clube refere que “a Comunicação Social não pode ignorar que é parte integrante, e fundamental, do fenómeno desportivo e que de si se espera que contribua para um futebol assente em transparência, princípios éticos e defesa da verdade desportiva.”

Por isso, os vitorianos remetem para o regulamento da Liga e o artigo 85º-A em que se prevê que, a ser provado o aliciamento, o clube em causa será impedir de "registar o contrato de trabalho desse treinador durante a época desportiva seguinte àquela em que a sanção se tornar definitiva na ordem jurídica desportiva".

O Vitória reforça que “manterá, em qualquer circunstância, a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem nesse sentido”.