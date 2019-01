Solskjaer vence José Gomes e continua invicto

O Manchester United qualificou-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao vencer o Reading, do português José Gomes, por 2-0, e somou a quinta vitória seguida sob o comando de Solskjaer.

Em Old Trafford, os red devils, que contaram com o português Diogo Dalot a titular, marcaram por intermédio do espanhol Juan Mata, aos 22 minutos, de grande penalidade, e do belga Romelu Lukaku, aos 45+4.

No Reading, 23.º e penúltimo classificado do 'Championship', o segundo escalão do futebol inglês, o central luso Tiago Ilori foi titular, mas foi rendido ao intervalo devido a lesão.

"No estádio que é o Palco dos Sonhos, assumimos o nosso jogo, controlámos e até dominámos grande parte do jogo, mas falhámos demasiadas oportunidades. Os meus jogadores estão de parabéns pela coragem de jogarem como fazemos no treino. Falta-lhes apenas agressividade no momento de meter a bola na baliza. Mesmo assim, os dados estatísticos mostram que fomos superiores", disse José Gomes, no final da partida.

Com este triunfo, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que rendeu José Mourinho no comando do United, não só manteve o registo 100% vitorioso, com cinco vitórias em cinco jogos, como igualou o feito do histórico Matt Busby, que, em 1946/47, também venceu os primeiros cinco jogos à frente dos 'red devils'.