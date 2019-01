"Coletes amarelos". Tensão e chamas voltam às ruas de Paris

Renovado o ciclo de violência nas manifestações dos coletes-amarelos em França. Num sábado em que estava a decorrer de forma pacífica, a manifestação de Paris acabou por degenerar em confrontos perto do rio Sena.

A tensão, as chamas e o cheiro a queimado aumentaram, pelas 16h15 locais (15h15 em Portugal), na margem sul do rio, onde se mantém o 'braço-de-ferro' entre manifestantes, com e sem "coletes amarelos", e a polícia local.

Os confrontos mais graves eclodiram em pontes sobre o rio Sena, na zona situada entre os museus de Orsay e do Louvre, perto da Assembleia Nacional e das praças dos Inválidos e da Concórdia.

A polícia respondeu aos projéteis dos coletes amarelos na primeira manifestação do ano, oitava desde o início do movimento civil em França.



Apesar de o trânsito continuar a circular e as portas dos restaurantes e cafés permanecerem abertos, o ambiente vivido assemelha-se a uma "batalha campal", com muitos arremessos de gás lacrimogéneo, granadas de fumos e 'very lights' (foguetes incendiários). Da parte da polícia, a resposta passou a ser dada por canhões de água.