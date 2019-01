Sete ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido à previsão de chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores sob aviso amarelo (o terceiro mais grave), até domingo, devido às previsões de chuva "por vezes forte".

Em causa está uma "superfície frontal fria, com atividade moderada a forte", que irá provocar "um agravamento do estado do tempo nos grupos ocidental e central", alertou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), numa nota de imprensa.

As ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) estão sob aviso amarelo entre as 15h00 deste sábado (mais uma hora em Lisboa) e as 09h00 de domingo, esperando-se "períodos de chuva, por vezes fortes".

Já nas ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) o aviso amarelo decorre entre as 15:00 de hoje e as 12:00 de domingo.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como manter os sistemas de drenagem limpos e evitar circular nas estradas sem necessidade.