Abel Ferreira descarta hipótese Benfica

Nos últimos dias, o nome de Abel Ferreira tem sido associado ao Benfica que, na quinta-feira, rescindiu com Rui Vitória. O treinador lembrou já ter assumido que quer continuar em Braga e referiu ter dito a António Salvador que não era preciso renovar o seu contrato.

"O futebol tem memória curta e, infelizmente, o que conta são os resultados, mas, neste clube, vamos continuar a olhar para o processo, porque foi ele que nos trouxe até aqui", disse, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Boavista, domingo, em jogo a contar para o campeonato.

Sobre o próximo adversário, o treinador diz esperar "uma equipa pressionante, que tem bons gatilhos pelos corredores". "Espero dificuldades de uma equipa muito bem organizada, e que sabe o que faz, tem identidade e é muito bem orientada. Está criado um cenário de grande desafio para nós, mas estamos preparados", disse.

O Sporting de Braga vai realizar sete ou oito jogos em janeiro, em todas as competições, mês carregado que não incomoda Abel Ferreira.

"Ainda bem que é assim, melhor era se houvesse Liga Europa. É uma série de jogos que nos vai colocar à prova", disse.

O treinador acrescentou ainda que "não vai sair ninguém em janeiro, talvez um por empréstimo", revelando que se referia ao extremo brasileiro Murilo.



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 33 pontos, e Boavista, 13.º, com 16, defrontam-se às 20h00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga.