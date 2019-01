Há relatos de distúrbios na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, na manhã deste sábado. Os reclusos incendiaram caixotes do lixo, mas a situação já estará normalizada.

Segundo o Correio da Manhã, o fogo esteve restrito a um dos pavilhões da cadeia. Os sacos do lixo causaram muito fumo na ala B do estabelecimento, numa altura em que estavam visitas no interior da prisão.

O incidente levou à suspensão das visitas marcadas para esta manhã, avança a RTP. As visitas da tarde decorrem normalmente.



Os reclusos manifestaram, desta forma, o seu descontentamento pelo facto de aqueles que receberam visitas durante a semana, não poderem recebê-las durante o fim de semana, como consequência da greve dos guardas prisionais. Os presos alegam que não foram informados desta situação.

A prisão de Santa Cruz do Bispo tem registado vários protestos dos reclusos na última semana, devido à greve dos guardas prisionais.

O corpo da guarda prisional está em greve para exigir a revisão do estatuto, atualização da tabela remuneratória, criação de novas categorias, um novo subsídio de turno, alteração dos horários de trabalho e novas admissões.