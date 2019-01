Luís Castro e o Benfica: "Não mexe nada com a preparação" do Vitória

Luís Castro garante que o facto de ser apontado como um possível sucessor de Rui Vitória no Benfica "não mexe nada com a preparação" do Vitória de Guimarães para o jogo contra o Belenenses. "Estamos muito focados no objetivo do próximo jogo", garantiu o técnico dos vimaranenses na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Apesar a insistência dos jornalistas, este foi o único momento em que Luís Castro abordou, ainda que de forma indireta, o alegado interesse do Benfica na sua contratação. Aliás, no início da conferência de imprensa, o Diretor de Comunicação do Vitória disse aos jornalistas que o treinador não iria responder a perguntas que não estivessem relacionadas com o jogo frente ao Belenenses SAD.

Veja também:

Sobre o próximo desafio dos vimaranenses, no domingo, Luís Castro salientou a importância de regressar às vitórias, embora reconheça que "o Belenenses é uma das grandes equipas do campeonato". "Só perdeu com os primeiros classificados da tabela", lembrou.

Na última jornada, o Vitória perdeu na Madeira, frente ao Nacional, pondo fim a uma série de 12 jogos consecutivos sem derrotas. Luís Castro reconhece que "houve coisas que não correram bem", mas lamenta não ter tido muito tempo "para ratificar uma ou outra situação".

Quatro dias após a partida na Madeira, o Vitória de Guimarães joga este domingo no Estádio Nacional do Jamor frente ao Belenenses SAD, às 15h00.