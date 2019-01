Cinco jovens morrem em "Escape Room" na Polónia

Cinco raparigas morreram num incêndio num “Escape Room”, no norte da Polónia, na sexta-feira. Um outro homem foi hospitalizado com graves queimaduras, avança a polícia local citada pela agência Reuters.

As vítimas tinham 15 anos e estariam a celebrar um aniversário nesta sala de jogos interativa. O fogo terá começado numa sala adjacente, pelo que as raparigas terão morrido por asfixia.

Segundo os bombeiros, citados pela Associated Press, a instalação elétrica no local era improvisada e estava próxima de materiais inflamáveis, o que terá provocado o incêndio.

“A segurança não foi garantida e isso originou esta tragédia”, disse Leszek Suski, dos bombeiros polacos. Acrescentou ainda que não havia uma rota de evacuação adequada e foram encontrados muitos sinais de negligência no local, incluindo o facto do responsável pela sala de jogo provavelmente não estar no local quando o fogo começou.

Os “Escape Rooms” são jogos nos quais os participantes ficam fechados numa sala e têm de encontrar pistas que os ajudem a sair. Há cerca de mil salas destas na Polónia.