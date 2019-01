Inundações e cortes de energia com a passagem da tempestade "Pabuk" na Tailândia

Cerca de 30.000 pessoas abrigaram-se em centros de evacuação no sul da Tailândia, na sequência das inundações e interrupções de energia causadas pela passagem da tempestade Pabuk, que poupou as ilhas mais turísticas do Golfo.

Pabuk, a primeira tempestade tropical a atingir esta região do país fora da estação das monções, em quase 30 anos, causou ventos fortes de até 75 quilómetros por hora (km/h), ondas de três a cinco metros de altura e chuvas torrenciais.

De acordo com o Centro Meteorológico Tailandês, a tempestade enfraqueceu hoje para depressão tropical, ao mover-se para o mar de Andaman, onde se localizam as estâncias turísticas de Krabi e Phuket.

Na sexta-feira, o 'olho' da tempestade evitou por pouco Koh Samui, Koh Phangan e Koh Tao, no Golfo da Tailândia, ilhas populares entre os turistas nesta altura do ano.

Centenas de turistas retidos



De acordo com a agência France-Presse (AFP), centenas de turistas permaneciam esta manhã retidos naquelas ilhas, depois de voos e serviços de 'ferry' terem sido suspensos na sexta-feira. Três aeroportos regionais devem reabrir durante o dia.

"Alguns [turistas] deles devem partir hoje após a reabertura do aeroporto e a retomada dos serviço de ferry", disse à AFP o chefe do distrito de Koh Samui, Kittipop Roddon.

"Em Samui, não há vítimas a registar" e, quanto aos danos, "apenas algumas casas foram parcialmente danificadas pelo vento", acrescentou.

Por sua vez, o chefe do distrito de Koh Phangan garantiu que "os 10.000 turistas que permaneceram na ilha estão seguros". Os ventos fortes causaram apenas "danos menores", detalhou Krikkkkrai Songthanee.

No continente, devido à queda de árvores e postes de eletricidade, mais de 200.000 famílias ficaram privadas de eletricidade em quatro províncias, incluindo Nakon Si Thammarat e Surat Thani.

"A energia ainda não foi restabelecida em cerca de 30.000 casas", indicou o Departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres.

As autoridades não avançaram ainda um relatório final sobre o número de vítimas. Pelo menos um pescador da província de Pattani, perto da fronteira com a Malásia, morreu na sexta-feira de manhã, ao ser atingido por ondas de vários metros quando regressava ao porto. Outro membro da tripulação continua desaparecido.