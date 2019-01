Espanhol está em 10.º em Espanha

A jornada 18 da Liga espanhola abriu esta sexta-feira com duas partidas.

Levante e Girona empataram 2-2. Os visitantes estiveram duas vezes a vencer com golos de Portu e Aleix Garcia, mas o Levante empatou por Morales e Coke.

No outro jogo da noite, o Espanhol venceu 1-0 ao Leganes, com golo de Borja Iglesias.

Na classificação, os catalães do Espanhol são 10.º, com 24 pontos. Girona e Levante, que empataram hoje, estão também igualados na geral, com 23 pontos.

Já o Leganes continua a lutar para não descer e soma 19 pontos e está em 16.º.

No domingo, destaque para três partidas: Sevilha - Atletico Madrid, Real Madrid - Real Sociedad e Getafe – Barcelona.