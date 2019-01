​União de Resistentes Antifascistas apresenta queixa contra TVI

A União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) apresentou queixa contra a TVI junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) pela presença de Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social, num programa daquela estação.



"A URAP apresentou queixa contra o canal de televisão TVI junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) por esta, no programa Você na TV, de 03 de janeiro, ter difundido conceções fascizantes contrárias ao texto da Constituição da República Portuguesa", refere a URAP em comunicado.

No documento, a URAP considera que a presença de Mário Machado no programa é uma "ofensa aos valores democráticos".

"A presença de Mário Machado, um indivíduo com um percurso associado à extrema-direita e a atos criminosos e de ódio racial e intolerância, bem como a rubrica na qual se perguntava se "precisamos de um novo Salazar", constitui uma ofensa aos valores democráticos e a todos quantos se opuseram ao fascismo em Portugal", acrescenta.

As direções de informação e de programas da TVI afirmaram hoje estar comprometidas com a emissão de "uma programação diversificada" e que "o debate entre diferentes correntes de opinião (...) faz parte de uma sociedade democrática, plural e tolerante".

Esta posição surge na sequência da polémica gerada com a participação do líder do movimento de extrema direita Nova Ordem Social, Mário Machado, na quinta-feira, no programa "Você na TV!", na TVI, e na edição desse mesmo dia do programa "SOS 24", na TVI24.

Na quinta-feira, a ERC anunciou que vai analisar queixas de vários telespetadores sobre a presença de Mário Machado no programa.

A presença de Mário Machado no programa levou também a associação SOS Racismo a exigir às autoridades responsáveis pela supervisão da comunicação social, bem como à tutela, que tomem medidas.