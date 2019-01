Feirense. Tiago Silva viu castigo agravado

O Conselho de Disciplina da Federação agravou o castigo aplicado a Tiago Silva, jogador do Feirense.

A suspensão passou de três para quatro jogos.

O Conselho de Disciplina incluiu a acumulação de amarelos.

Tiago Silva foi expulso por palavras ao árbitro Rui Costa, que, no relatório, considerou as declarações do jogador como ofensas e injúrias.

O médio, que já ficou de fora da partida com o D. Chaves, vai também falhar os jogos com Santa Clara e Aves, para o campeonato, e o Sporting, para a Taça de Portugal.