Trump admite declarar “emergência nacional” para construir o muro

O Presidente norte-americano, Donald Trump, admite utilizar os poderes de emergência para construir o muro na fronteira com o México sem autorização do Congresso.



Questionado sobre a possibilidade de declarar emergência nacional para avançar com a obra, Trump respondeu que pode avançar para uma solução do género.

“Podemos fazê-lo. Ainda não o diz. Posso fazê-lo… Mas podemos declarar emergência nacional e construir o muro muito rapidamente”, declarou o Presidente norte-americano.

As declarações de Trump acontecem em pleno braço de ferro com o Congresso sobre a aprovação do Orçamento.

O impasse provocou uma paralisação parcial do governo norte-americano enquanto não houver um acordo.

Donald Trump exige cerca de cinco mil milhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México, mas a oposição democrática rejeita a medida.

A Constituição dos Estados Unidos atribui ao Congresso o poder sobre o financiamento do Governo federal. Se Trump avançar para a construção do muro sem autorização poderá enfrentar um braço de ferro jurídico.

Mas o Presidente desvalorizou essa preocupação na conferência de imprensa desta sexta-feira, na Casa Branca.

“Podemos declarar emergência nacional por causa da segurança do nosso país, absolutamente”, afiançou.