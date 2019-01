A Federação Portuguesa de Futebol divulgou as datas dos jogos dos quartos de final da Taça de Portugal.

O Benfica vai deslocar-se ao Afonso Henriques no dia 15 de janeiro, às 20h45 horas.

Já a partida entre o Desportivo das Aves e o Sporting de Braga será a 15 de janeiro, às 18 horas.

O Leixões defronta o FC Porto também no dia 15 de janeiro, às 19h30.

Por sua vez, o Sporting joga no campo do Feirense no dia 16 de janeiro, às 20h45.