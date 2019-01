Feirense contrata avançado búlgaro

O Feirense anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado búlgaro Stivan Petkov, num contrato válido até 2022.

O ponta-de-lança de 23 anos chega vindo do Botev Plovdiv, atual quinto classificado da liga búlgara. Esta época levava seis golos em 18 jogos disputados.

Formado no Levski Sofia, onde se estreou pela equipa principal com apenas 17 anos, Steven representou ainda emblemas como Ludogorets, Beroe e Montana.



Em declarações reproduzidas no site do emblema fogaceiro, Petkov mostrou-se orgulhoso por chegar ao futebol português: “É com muito orgulho que venho para o Feirense. Sempre admirei o futebol português e há muito tempo que ambicionava jogar na Europa ocidental, onde, na última década, poucos búlgaros têm tido oportunidades".

"O desafio é exigente, mas, no final, acredito que vamos ter muitas alegrias para recordar. Como avançado que sou, gosto de fazer golos. Considero-me um jogador ambicioso e que nunca vira a cara à luta. Dou muito trabalho aos defesas contrários e espero ser uma mais-valia para o treinador".

Petkov já integrou a sessão de treino desta sexta-feira e rivalizará com José Valencia, Edinho e João Silva. O Feirense é atualmente 16º classificado da I Liga, em zona de despromoção, com apenas duas vitórias em 15 jogos disputados.