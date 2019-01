Oficial. Rui Vitória rescindiu com o Benfica

O Benfica oficializou esta sexta-feira à tarde a rescisão com o treinador Rui Vitória.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória.”

Na quinta-feira, o clube tinha adiantado um princípio de acordo com o técnico.

Não são conhecidos os pormenores da rescisão.

Para já, o Benfica vai ser orientado por Bruno Lage, técnico da equipa B.