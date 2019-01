Bruno Lage está "devidamente preparado" para voltar a fazer do Benfica uma "família"

Ao Benfica falta o conceito de "família" e é isso que, garantidamente, Bruno Lage vai tentar implementar no curto-prazo que o estatuto de treinador interino lhe confere. A leitura é feita, em Bola Branca, por Estrela, médio do Varzim, que foi orientado pelo sucessor imediato de Rui Vitória nos infantis, iniciados e juvenis dos encarnados.

Produto da formação de um Benfica que tem, nesse capítulo particular, Bruno Lage como um dos expoentes máximos, o atleta de 23 anos não tem dúvidas do sucesso que se avizinha para o treinador de 42 anos.

"É um treinador que lida muito bem com os jogadores. Ele lidera as equipas como uma família e não vai fugir muito disso. A família no seio do grupo é algo que ele privilegia. Tem um grande plantel e matéria-prima não lhe vai faltar para isso", salienta, vendo no "grande passo" da carreira de Lage uma base de sustento bem evidente.