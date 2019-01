AC Milan anuncia a contratação de Lucas Paquetá

O AC Milan anunciou, esta sexta-feira, a contratação do médio brasileiro Lucas Paquetá, vindo do AC Milan. O jovem de 21 anos terá preferido o emblema italiano apesar do interesse do Paris Saint-Germain. Paquetá assina um contrato válido por cinco anos com os "rossoneri", até 2023.

Segundo a nota oficial do clube, Paquetá junta-se ao resto do plantel no dia 7 de janeiro, dia em que termina o período de férias dado aos jogadores.

Apesar do clube não ter divulgado valores oficiais, o Milan terá desembolsado algo como 35 milhões de euros para assegurar a contratação de uma das maiores pérolas do Brasileirão.

Paquetá vai assim manter-se de vermelho e negro, trocando as listas horizontais do Flamengo pelas verticais do AC Milan. O médio era titular no "Fla" desde 2017, e e esta época apontou 12 golos apontados em 56 jogos disputados.

Apesar dos 21 anos, Paquetá já mereceu a confiança de Tite e soma duas internacionalizações, em dois particulares frente ao El Salvador e Estados Unidos da América.