Fundação associa-se ao presépio de Priscos para lembrar os cristãos perseguidos

A diretora do secretariado nacional da Ajuda à Igreja que Sofre vai visitar oficialmente o Presépio de Priscos, conhecido como o “maior Presépio Vivo da Europa”, procurando, assim, “sensibilizar os visitantes para a realidade dos cristãos perseguidos no nosso tempo”.

Catarina Martins Bettencourt visitará o espaço onde se faz “a recriação do ambiente quotidiano na época do nascimento de Jesus, com dezenas de cenários e centenas de participantes”.

Esta responsável será acompanhada pelo Padre João Miguel Torres Campos, Pároco de São Tiago de Priscos.

A visita ganha um especial relevo pelo facto de transportar o visitante para a época.

As catacumbas, recriadas neste presépio “remetem o visitante para a questão da perseguição aos cristãos e da ausência de liberdade religiosa, uma realidade dramática que tem afetado milhões de pessoas desde os primeiros anos do cristianismo”.

A visita desta organização visa também sublinhar esta realidade, “infelizmente tão atual, da violência que é exercida em tantos países do mundo sobre as comunidades cristãs, como o último Relatório sobre a Liberdade Religiosa, da responsabilidade da Ajuda à Igreja que Sofre, publicado no passado mês de Novembro, tão bem documenta”.

Presépio de Priscos: uma viagem ao tempo de Jesus



São cerca de 800 os participantes que “dão vida a uma história sempre antiga e sempre nova”. É um espaço com cerca de 30.000 m2 de ocupação e com mais de 90 cenários, com referência às culturas egípcia, judaica, romana, assíria, grega e babilónica.

Não faltam muitos dos ofícios que existiam no tempo de Jesus: os ferreiros a forjarem e a temperarem o ferro, o sapateiro a concertar sandálias rompidas, serradores que cortam lenha, os camponeses a organizarem as ferramentas de trabalho, a tecedeira no tear a jogar fios de lã, o oleiro a moldar o barro, a padeira a amassar a farinha, entre tantos outros cenários da época”.

Os visitantes podem usufruir de uma vasta oferta gastronómica, disponível nas várias casas das “aldeias dos judeus e dos romanos”. Podem saborear o “pão de César”, o “hidromel”, a “posca”, castanhas assadas, água-pé, café no pote, doces dos judeus, pão romano, ginja, doces de Roma e o famoso pudim “Abade de Priscos”.

O Presépio ao Vivo de Priscos oferece aos visitantes 4 grandes espetáculos: “O Casamento Judaico”; “Cortejo da Luz”; “O Julgamento” e “O Funeral”.

Uma das maiores atrações deste evento natalício será também a possibilidade de contactar com animais reais. A verdadeira estrela deste presépio é a Gruta, com mais de 10 metros de largura e com as figuras bíblicas de Maria, José, o menino Jesus, a vaca e o burro.