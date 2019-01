O Conselho de Disciplina castigou Jonas com um jogo de castigo, na sequência do vermelho direto exibido no jogo contra o Portimonense.

O avançado, que foi expulso por "prática de jogo violento", vai falhar o jogo de domingo com o Rio Ave.

"O jogador foi considerado expulso porque atingiu com o peito do pé a cara do adversário na disputa da bola", pode ler-se no documento, que cita o relatório do árbitro Manuel Mota.