"Pepe mostra na seleção que tem qualidade para o FC Porto"

Pepe vai "acrescentar qualidade ao atual plantel do FC Porto", diz Nelo Vingada, o treinador responsável pelo lançamento do central português no futebol profissional, em 2001.

Em entrevista a Bola Branca, o técnico de 66 anos aprova o iminente regresso de Pepe ao Estádio do Dragão, casa que deixou em 2007 para rumar ao Real Madrid. "O que ele tem produzido na seleção nacional é um garante que tem mais do que condições para jogar em qualquer clubes português e até em grande parte dos clubes europeus".

"É um grande profissional e não tem sido transtornado por lesões. Será sempre uma grande contratação para o FC Porto, até porque tem a vantagem de já ter passado pelo clube", adicionou.

Aos 35 anos, o central internacional português está sem clube, após ter rescindido contrato com o Besiktas. Pepe chegou ao Marítimo em 2001, aos 19 anos, e foi aposta de Nelo Vingada, que destaca as qualidades que o central mostrava desde cedo:

"Fez um percurso fantástico no Marítimo graças à sua enorme capacidade e profissionalismo. Tinha uma vontade indómita de vingar e condições físicas incríveis, porque era muito rápido".

Vingada fala ainda num "processo de adaptação rápido" e uma "fantástica capacidade de ler o jogo de acordo com as exigências" e recordou um jogo em particular frente ao FC Porto:

"Houve um jogo contra o Porto em que jogou a médio defensivo e marcou o Deco. Era o seu homem de referência e fez um jogo incrível, anulou completamente o Deco e libertava-se para ações ofensivas. Tinha esta cultura tática que o permitia jogar noutras posições".

Pepe para perturbar a dupla de betão Militão e Filipe

Os dragões são a defesa menos batida do campeonato, com apenas nove golos sofridos em 15 jogos disputados. Nelo Vingada não consegue prever as futuras opções de Sérgio Conceição com a chegada de Pepe, mas enaltece a qualidade adicional do internacional português de 35 anos:

"É um problema e uma vantagem para o Sérgio Conceição, porque passa a dispôr de uma excelente opção para lidar como entender. Mas acho que face às competições em que o FC Porto ainda está a disputar e à quantidade de jogos que terá, é previsível que jogue bastante. O que é certo é que é um jogador de qualidade acrescida ao atual plantel".

Pepe tem 103 internacionalizações por Portugal, com que se sagrou campeão europeu. Ao todo, leva 20 títulos na carreira, com as três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid como expoentes máximos.