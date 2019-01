Menos mortos, menos feridos ligeiros e menos acidentes em 2018

Os dados das operações de Natal e de Ano Novo podem ter sido maus em comparação com 2017, mas, no geral, durante o ano de 2018, a PSP registou menos acidentes, menos vítimas, menos mortos e menos feridos ligeiros nas estradas do que em 2017. O único dado que piorou foi o do número de feridos graves.

Os dados da Policia de Segurança Pública são provisórios, mas pouco devem variar no cômputo geral uma vez que a diferença de um ano para o outro é bastante expressiva.

Segundo a PSP, em 2017 foram registados 60.094 acidentes, mais 204 que em 2018.

Os acidentes com vitimas foram, há dois anos, 15.635, ou seja, mais 129 que no ano de 2018.

O número de mortos também caiu de 2017 para 2018. Em 2017 foram 87, mais quatro que no ano passado.

Por fim, o número de feridos leves em 2018 foi de 18.124, menos 81 que em 2017.

A estragar as contas, estão os dados relativos ao número de feridos graves, que foram marginalmente superiores aos de 2017. Em 2018 foram 766, mais seis que no ano anterior.