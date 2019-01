Tragédia rodoviária mata sete nos EUA, incluindo cinco crianças a caminho da Disney

Um acidente rodoviário numa autoestrada no norte da Flórida fez sete mortos na quinta-feira, incluindo cinco crianças que estavam a caminho da Disney World numa viagem organizada pela igreja.

A tragédia começou quando um camião bateu num ligeiro e, na sequência do choque, atravessou o separador e embateu num segundo camião que vinha em sentido contrário e na carrinha que trazia as crianças. Quando os dois pesados embateram deu-se o incêndio, alimentado por um derrame de combustível que fez com que as chamas alastrassem.

O acidente ocorreu na quinta, mas só agora é que começaram a surgir as conclusões da investigação levada a cabo pelas autoridades, bem como o balanço final das vítimas. Os outros dois mortos são os condutores dos dois camiões e oito pessoas foram assistidas nos hospitais por ferimentos.

Uma testemunha, ouvida pelo jornal “The Advocate”, diz que escapou por pouco. “Se tivesse travado quando ouvi o barulho, sem dúvida que seria apanhado no acidente. Passados 15 ou 20 segundos deu-se a explosão. Foi uma enorme bola de fogo”

As operações de limpeza foram de tal ordem que esta sexta-feira de manhã ainda havia uma via encerrada e as autoridades da Flórida dizem que foi o pior acidente rodoviário naquela estrada desde 2012, quando um choque em cadeia matou 11 pessoas.