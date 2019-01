Estão a aumentar os episódios de urgências hospitalares

Veja também:



As constipações e as gripes estão a levar muitas pessoas a procurar tratamento nos hospitais e centros de saúde de todo o país. Segundo o boletim diário da plataforma Saúde Sazonal, o número de episódios de urgências hospitalares tem vindo a aumentar.

No dia 2 de janeiro, o último dia referenciado nesta plataforma da Direção Geral da Saúde (DGS), mais de 20.500 pessoas foram às urgências com sintomas gripais. Destas, cerca de 12 mil foram diagnosticadas com infeção respiratória.

Isto, em Portugal Continental, onde, feitas as contas, o tempo médio de espera entre a triagem e o atendimento dos doentes foi de uma hora e um quarto.

Refira-se que no dia 1 de janeiro, apenas um dia antes, o número de urgências foi de 16 mil – ou seja, menos quatro mil casos. O mesmo número foi registado no dia 31 de dezembro.

Já nos centros de saúde, também devido a problemas associados ao frio, as consultas não programadas têm vindo a aumentar nos primeiros dias de janeiro.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, há registo de mais de 18 mil idas ao médico; na região Centro, cerca de 15 mil e, no Norte do país, mais de 35 mil consultas não programadas.

No dia 31 de dezembro, ainda na região Norte, tinham sido quase quatro mil e no Centro duas mil. Os seja, em apenas dois dias houve um grande aumento do número de casos.

Se compararmos com anos anteriores, é possível verificar que houve uma diminuição dos casos.

Em dezembro de 2017, o registo existente é de mais de 577 mil episódios de urgência e, em 2018, 565 mil.