Liga divulga calendário das jornadas 18 e 19

A Liga de Clubes anunciou o calendário das jornadas 18 e 19 da I Liga, as primeiras duas jornadas da segunda volta do campeonato.

A ronda 18 arranca a uma sexta-feira, 18 de janeiro, com o FC Porto a deslocar-se ao terreno do Chaves, às 19h00, seguido de um Nacional-Braga, às 20h15 e o Vitória de Guimarães-Benfica às 21h15.

Mais três partidas no sábado, com o Belenenses a receber o Tondela às 15h30, seguido do Sporting-Moreirense, às 18h00 e um Boavista-Portimonense às 20h30.

A ronda encerra no domingo, com o Desportivo das Aves-Vitória de Setúbal às 15h00, Santa Clara-Marítimo às 17h30 e o Rio Ave-Feirese às 20h00.

A jornada 19 disputa-se novamente a meio da semana, entre segunda-feira, dia 28 de janeiro, e quarta-feira, dia 30. Os jogos do FC Porto-Belenenses, Benfica-Boavista, Braga-Santa Clara e Vitória de Setúbal-Sporting ainda não têm data definida devido à "final four" da Taça da Liga, que decorre entre 22 e 26 de janeiro.

A ronda arranca na segunda-feira, 28 de janeiro, com quatro partidas: Marítimo-Rio Ave às 17h00, Tondela-Desportivo das Aves e Moreirense-Nacional às 19h00 e um Feirense-Vitória de Guimarães às 21h15. Na terça-feira decorre apenas uma partida, a receção do Portimonense ao Chaves às 19h00,