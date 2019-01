"O ano de todos os perigos, mas também de oportunidades"

Em clima pré-eleitoral, vai ou não agravar-se a tensão social em Portugal? E as legislativas, serão favas contadas para António Costa? Talvez não, avisam Begoña Iñiguez e Olivier Bonamici.

Os dois jornalistas anteveem também um ano marcado pelos processos judiciais pendentes, como o caso Sócrates ou o processo do Grupo Espírito Santo.

No plano europeu, Olivier e Begoña temem um avanço dos extremismos nas eleições para o Parlamento Europeu e os efeitos do Brexit, mas pode haver igualmente lugar para um reforço do espírito europeu.

França e Espanha, os países dos dois correspondentes em Portugal, são casos onde a incerteza é grande: no país vizinho, com o crescimento da extrema-direita e o caso da Catalunha e, em França, com as sementes da revolta social deixadas pelos coletes amarelos.

Será um ano “levado da breca?” – a questão fica para o habitual “Índice de Tugalidade”.