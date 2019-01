Otávio e Aboubakar mais perto do regresso e Fernando em estreia

Otávio e Aboubakar evoluiram para treino condicionado, numa sessão de treino do FC Porto que ficou ainda marcada pela estreia do reforço Fernando Andrade no Olival.

O médio brasileiro e o ponta-de-lança camaronês já se juntaram ao restante plantel poucas horas após a vitória por 1-0 no terreno do Desportivo das Aves. Aboubakar está lesionado desde a partida frente ao Tondela, no final de setembro, e teve de ser operado devido a uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já Otávio lesionou-se na partida da Taça de Portugal frente ao Moreirense, devido a uma rotura muscular na coxa direita.

Fernando Andrade, extremo brasileiro que foi anunciado como reforço esta manhã vindo do Santa Clara, já integrou o restante grupo de trabalho.

No boletim clínico, e fora das opções de Sérgio Conceição, continuam Brahimi e Bruno Costa, remetidos a tratamento. Bazoer continua a trabalhar com a equipa B.

Os dragões voltam a treinar no sábado, às 11h00, no Olival. O FC Porto recebe o Nacional na segunda-feira, às 21h15, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.