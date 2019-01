Pepe perto de regressar ao FC Porto

Pepe estará em negociações para regressar ao FC Porto. Ao que Bola Branca apurou, o jogador já admitiu a amigos próximos essa possibilidade.

O central internacional português está sem clube, após ter rescindido contrato com o Besiktas. Aos 35 anos, pode regressar ao clube que representou entre 2004 e 2007 e que o lançou para a ribalta.

Pepe está a viver nos arredores do Porto, com a família, pelo que a vontade de continuar na cidade terá sido determinante para a escolha pelo FC Porto, entre as várias opções que o central tinha em carteira.

Nascido no Brasil mas naturalizado português, Pepe entrou em Portugal pelo Marítimo, em 2001, quando tinha 18 anos. Após cerca de três épocas com os insulares, rumou ao FC Porto, em 2004/05, por dois milhões de euros. Três anos depois, com dois campeonatos nacionais conquistados, foi vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros. Lá permaneceu durante dez anos, antes de terminar contrato e seguir para o Besiktas.

Pepe tem 103 internacionalizações por Portugal, com que se sagrou campeão europeu. Ao todo, leva 20 títulos na carreira, com as três Ligas dos Campeões ao serviço do Real Madrid como expoentes máximos.