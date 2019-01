Besiktas contrata goleador a rival

O Besiktas anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Burak Yilmaz ao Trabzonspor. O internacional turco, que esta época leva cinco golos em sete jogos, troca o terceiro classificado da Liga turca pelo sétimo.

O clube turco avançou a informação em comunicado no site oficial, sem adiantar mais detalhes. Yilmaz será companheiro de Ricardo Quaresma, caso este não rescinda contrato com as águias negras.

Yilmaz fez sempre carreira na Turquia, exceto em 2016 e 2017, quando representou os chineses do Beijing Guoan. Em janeiro de 2018, rumou ao Trabzonspor e, desde então, marcou 28 golos em 32 jogos.

Em 2012/13, Yilmaz ganhou notabilidade ao marcar oito golos na fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo Galatasaray, tantos como Cristiano Ronaldo. O Gala foi eliminado pelo Real Madrid, nos quartos-de-final da Champions, com três golos do avançado português em duas mãos.