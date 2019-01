Pité quer voltar a fazer estragos frente ao Sporting

Pité, médio do Tondela, quer voltar a ser preponderante na partida da próxima segunda-feira frente ao Sporting, depois de ter apontado os dois golos da vitória no terreno do Santa Clara, na última jornada.

Em declarações em conferência de imprensa de antevisão, o médio de 24 anos quer repetir o feito que conseguiu nos Açores: "Trabalho sempre no sentido de marcar golos, claro. Trabalho da mesma forma todas as semanas para ser opção válida. Contra o Santa Clara o trabalho foi notório porque entrei e fiz dois golos. Espero continuar a ter oportunidades para demonstrar este trabalho".

O camisola 10 da equipa da Beira deixa assim um pedido a Pepa, treinador de equipa: "Quero ser mais utilizado, ter mais minutos e continuar a ajudar ainda mais a equipa, mas só se o treinador assim entender". No Tondela há três temporadas, Pité somou apenas 30 partidas no total. Esta época, foi utilizado em sete jogos, mas nunca titular no campeonato.

O próximo adversário é o Sporting, no Estádio João Cardoso, na segunda-feira, adversário que merece elogios do médio tondelense: "Vai ser um jogo complicado. Nem precisamos de dizer isso, toda a gente o assume. Precisamos de roçar a perfeição para trazer o que queremos deste jogo e dar seguimento ao grande momento que estamos a ter".

O Tondela, 14ª classificado, recebe o Sporting, 2º, na segunda-feira, às 19h00, no Estádio João Cardoso, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.