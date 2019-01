Adversário do Sporting na Liga Europa empresta dupla ao Bolonha

O Villarreal anunciou, esta sexta-feira, o empréstimo de Nicola Sansone e Roberto Soriano ao Bolonha. Ambos os jogadores são ítalo-alemães.

No site oficial, o clube espanhol, adversário do Sporting nos 16 avos-de-final da Liga Europa, informou que os dois jogadores foram emprestados ao clube italiano até ao final da temporada, com opção de compra.

Sansone, avançado de 27 anos, fazia parte do plantel do Villarreal e marcou um golo em sete jogos. Foi exatamente após marcar esse golo, que deu um empate (2-2) ao submarino amarelo no terreno do Rayo Vallecano, a 11 de novembro, que Sansone deixou de jogar.

Por sua vez, Soriano, médio ctambém com 27 anos, estava emprestado ao Torino, embora não jogasse desde o início de dezembro pelo nono classificado da Serie A. No 18.º, deverá ter mais oportunidades.