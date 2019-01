Harden derruba Warriors com triplo nos últimos segundos

Os Houston Rockets foram a Golden State, na madrugada desta sexta-feira, derrotar os Warriors, por 135-134. Um triplo de James Harden, a dois segundos do fim do prolongamento, ditou a vitória texana.

Os Rockets entraram muito mal no jogo, mas conseguiram recuperar no terceiro período e empatar no quarto, levando a partida a prolongamento. Aí, superiorizarram-se, muito por "culpa" de James Harden, que assinou um triplo-duplo na totalidade dos quase 46 minutos que esteve em campo. A "Barba" amealhou 44 pontos, 10 ressaltos e 15 assistências.

Não só de Harden viveram os Rockets, contudo. Clint Capela também brilhou, com um duplo-duplo de 29 pontos e 21 ressaltos. Austin Rivers (18 pontos), Daniel House Jr. (17) e Gerald Green (16) contribuíram.

Nos da casa, foi Stephen Curry que melhor esteve, com 35 pontos. Klay Thompson e Kevin Durant marcaram 26 pontos, cada, mas "Durantula" falhou um triplo sobre a buzina. Draymond Green roçou o duplo-duplo, com nove pontos e 11 ressaltos, e Kevon Looney amealhou 12 pontos.

Continua, assim, a série vitoriosa dos Houston Rockets, que já vão no sexto triunfo consecutivo. Por outro lado, os Golden State Warriors continuam abaixo do que se esperaria dos bicampeões da NBA.

Todos os resultados



San Antonio Spurs-Toronto Raptors, 125-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets, 113-117

Golden State Warriors-Houston Rockets, 134-135