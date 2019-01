Gary Lineker diz que Ronaldo é o melhor de sempre da Premier League

Gary Lineker, lenda do futebol inglês e atual comentador desportivo, acredita que Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de sempre da Premier League.

Tudo começou quando Graeme Souness, antigo internacional escocês e ex-treinador do Benfica, afirmou que o médio do Manchester City David Silva pode retirar-se com o título de melhor jogador a pisar os relvados do primeiro escalão inglês. Lineker não deixou Souness sem resposta e reagiu, no Twitter:

"O melhor jogador que já passou pela Premier League é Cristiano Ronaldo. Inquestionável. É provavelmente o único que passou pela Premier League e que estaria num 'top-10' de melhores jogadores de todos os tempos".

Cristiano Ronaldo esteve no futebol inglês durante seis temporadas, ao serviço do Manchester United, entre 2003 e 2009. Nos "red devils", Ronaldo fez um total de 118 golos em 292 jogos disputados e venceu uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, três vezes a Premier League, uma vez a FA Cup, uma Supertaça e em duas ocasiões a Taça da Liga.

Em verão de 2009, CR7 trocou o Manchester United pelo Real Madrid a troco de 94 milhões de euros.