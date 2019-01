Sporting regressa aos treinos com os titulares no ginásio e uma novidade

O Sporting regressou aos treinos, esta sexta-feira, poucas horas após o triunfo por 2-1 frente ao Belenenses, com os titulares da partida no ginásio e a novidade do guarda-redes Stojkovic.

O guardião de 22 anos da equipa sub-23 foi chamado por Marcel Keizer para integrar a sessão que não contou com os titulares do encontro frente ao Belenenses e Raphinha, suplente utilizado, que efectuaram trabalho de recuperação de ginásio.

No boletim clínico resta apenas um nome: o argentino Rodrigo Battaglia, que continua a recuperar da grave lesão.

O plantel leonino folga no sábado e termina a preparação para a deslocação a Tondela no domingo, de manhã. O técnico holandês fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao próximo embate pelas 12h45.

O Tondela recebe o Sporting na segunda-feira, no Estádio João Cardoso, às 19h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.