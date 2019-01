Luís Castro no Benfica "não seria bom" para o Vitória de Guimarães

O ex-presidente do Vitória de Guimarães Emílio Macedo considera que a ida de Luís Castro para o Benfica seria má notícia para os vimaranenses. Os encarnados estão sem treinador, após a saída de Rui Vitória.

O atual treinador do Vitória de Guimarães é um dos nomes referidos na imprensa como estando na lista de contactos de Luís Filipe Vieira para assumir o comando da equipa principal de futebol do Benfica. Uma proposta dos encarnados faria certamente o técnico de 57 anos pensar.



Em declarações a Bola Branca, Emílio Macedo assinala que a saída de Luís Castro, a meio da época, "não seria boa" para o Vitória. "Mas o futebol é assim, hoje é uma indústria", lamenta o ex-dirigente vitoriano.

Ainda assim, o Emílio Macedo rejeita colocar-se na pele do treinador do emblema minhoto, que esta época já esteve na porta de saída. Luís Castro recusou as libras do Reading pela família e pelo Vitória.