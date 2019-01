Rui Vitória foi vítima de "ineficiência" da direção do Benfica na preparação da época

O presidente da Associação Nacional de Treinadores (ANTF), José Pereira, considera que Rui Vitória foi vítima da eficácia de Luís Filipe Vieira e da direção do Benfica na planificação da época.

A saída de Rui Vitória do Benfica foi oficializada na quinta-feira, em comunicado. Bruno Lage fica como treinador interino. Em entrevista a Bola Branca, José Pereira aponta o dedo à direção do Benfica.

“Esta situação resulta de alguma ineficácia das direções e dos presidentes dos clubes, que na altura própria não planificam as épocas de acordo que são as suas aspirações e necessidades. É fácil fazer uma apreciação aos plantéis e verificar que, realmente, uns beneficiaram mais com as contratações do que outros e, às vezes, os treinadores não são os responsáveis pelos reforços nas equipas”, assinala.

José Pereira refere que "há uma influência acentuada dos empresários nos clubes" que, por vezes, "não se coaduna com as ideias do treinador". Assim, "um ou outro elemento que não se enquadre cria dificuldades".

Derrota em Portimão não devia ser gota de água

José Pereira acredita que a altura que o Benfica escolheu para mudar de treinador não foi a mais adequada. O presidente da ANTF defende que Rui Vitória era um nome com créditos no Benfica, pelos triunfos nas duas primeiras temporadas. Aliás, José Pereira sublinha que o Benfica não saiu da corrida pelo título com a derrota em Portimão:

“Rui Vitória, quando chegou ao Benfica, fez épocas espetaculares. Esta não estava a correr bem, mas as coisas nos últimos tempos estavam a entrar nos eixos com a exceção deste resultado em Portimão. Não me parece que esta mudança de treinador surja na altura certa. Aceitamos isto com dificuldade, porque ainda não estamos a meio da época e qualquer das equipas que está na frente pode ser campeã nacional."

Bruno Lage está pronto para a responsabilidade



Bruno Lage, de 42 anos, treinador da equipa B, assume interinamente o comando técnico do Benfica. José Pereira confirma que o treinador está "devidamente credenciado" para o exercício do cargo.

Lage irá dirigir a equipa do Benfica enquanto Luis Filipe Vieira não tiver uma solução definitiva para a sucessão de Rui Vitória. José Pereira deseja que essa solução passe por um treinador português:



“Os treinadores portugueses são dos mais competentes do mundo. Os clubes beneficiam quando colocam à frente das equipas treinadores com a melhor qualificação que existe, reconhecidamente, pelo mundo fora."