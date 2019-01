Criminalidade regista "baixa muito significativa" em 2018, diz Governo

A criminalidade em Portugal registou uma "baixa muito significativa" em 2018, verificando-se uma descida de cerca de 9% no número de crimes violentos e graves, avançou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

"Portugal tem vindo a ser reconhecido como um dos países mais seguros do mundo e 2018 reforçou essa tendência com uma nova baixa muito significativa dos últimos valores ainda não finais disponíveis, da criminalidade violenta e grave", afirmou Eduardo Cabrita.

O ministro esteve esta manhã na Assembleia da República para apresentar as propostas do Governo que alteram o regime da atividade da segurança privada e as medidas de segurança obrigatórias para bares e discotecas.